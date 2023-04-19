В Севастополе приезжий из Казани угрожал убить гражданина Узбекистана канцелярским ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Казани, угрожавшего убийством 47-летнему гражданину Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления.

Гражданин Узбекистана приехал в Севастополь на заработки. Он познакомился на улице с жителем Татарстана, который также прибыл в город-герой в поисках работы.

– Мужчины быстро нашли общие темы для разговора и решили отметить удачное знакомство, – рассказали в МВД.

Приезжие выпили и пошли в гостиницу, где жил иностранец. Там мужчины поссорились. Житель Казани достал канцелярский нож и пригрозил новому знакомому убийством.

– В подтверждение серьезности своих намерений он нанес ему удар по шее и скрылся в неизвестном направлении, – отметили в полиции.

Медики оказали помощь гражданину Узбекистана. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Через некоторое время приезжий из Казани позвонил в полицию и сообщил, что возможно убил человека. Правоохранители убедили подозреваемого сообщить о своем местонахождении, а после этого задержали его. Ранее фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.