Появилось видео с моментом ДТП в Симферополе, в котором пострадали двое пешеходов

Фото: пресс-служба МВД по РК

В сети появилось видео с моментом ДТП в Симферополе, в результате которого пострадали двое пешеходов. Ролик опубликовало сообщество «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, авария произошла в 15:35 19 апреля в районе улицы Жигалиной. Мужчина 1969 года рождения ехал за рулем «Лады» со стороны улицы Гоголя в сторону Элеваторной. Поворачивая налево, водитель врезался в Volkswagen, который шел на обгон. После этого иномарку отбросила на тротуар, и она сбила двух пешеходов. Мужчина и женщина 1969 года рождения попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Позднее появилось видео с аварией. Кадры были сняты на видеорегистратор, который был установлен в салоне отечественного авто. На видео видно, что «Лада» выехала на встречную полосу, чтобы обогнать фургон. Далее легковушка врезалась в Volkswagen, который также начал идти на обгон. Водитель «Лады» повернул налево, и машина оказалась на тротуаре. Там отечественный автомобиль сбил пешеходов. На кадрах видно, что у них не было возможности увернуться от этой машины.