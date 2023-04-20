Работа Керченской паромной переправы возобновилась

Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 20 апреля, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, переправа приостановила свою работу с восьми утра. Решение о приостановке паромного сообщения приняли в связи с непогодой. В МЧС уточнили, что речь идет о тумане. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что переправа приостановила свою работу с восьми утра. В 9.20 паромное сообщение возобновилось.

– Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – сообщили в МЧС.