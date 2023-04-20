В Крыму пьяный пенсионер пытался зарезать женщину и сел на четыре года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Джанкойском районе мужчину 1939 года рождения признали виновным в том, что он пытался кухонным ножом убить женщину 1984 года рождения, с которой прожил много лет. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

В сентябре 2021 года между мужчиной и женщиной возник очередной конфликт.

– Осужденный нанес кухонным ножом потерпевшей удар в область грудной клетки, последующий удары в грудь и шею потерпевшая пресекла, удерживая лезвие клинка своими ладонями, – говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину частично. Фигурант рассказал, что познакомился с женщиной много лет назад в Сибири, и у них были хорошие отношения. Осужденный даже оформил на нее квартиру. В день конфликта женщина собиралась уехать в другой город со своим знакомым.

– Осужденный также пояснял, что не причинил бы телесных повреждений, если бы не находился в состоянии алкогольного опьянения, – отметили в суде.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы. Однако Верховный суд уменьшил срок до четырех лет.