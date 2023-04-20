Крымчанин незаконно хранил 600 грамм пороха, чтобы топить им печь

Фото: пресс-служба МВД по РК
В Джанкойском районе местного жителя подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Полицейские обнаружили в помещении заброшенной фермы цилиндрические трубки, которые являются веществом бризантного действия гексогеном в смеси с порохом массой около 600 грамм. Кроме того, там нашли боеприпасы к гладкоствольному оружию. Все это хранил в помещении фермы местный житель.
– Мужчина пояснил, что он обнаружил указанные предметы, и в дальнейшем планировал их использовать для растопки печи, – отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.