В Крыму за год донорами крови стали 25 тысяч человек

В Крыму отмечают Национальный день донора 20 апреля. Фото: пресс-служба ГБУЗ РК «Центр крови»

Сегодня, 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. В Крыму ежегодно увеличивается число людей, которые дарят здоровье и жизнь другим, так в 2022 году донорами стали свыше 25 тысяч человек. Почетных доноров на полуострове более шести тысяч. Самый молодому - симферопольцу Владимиру Валиеву 28 лет. Чтобы получить это звание мужчина сдал кровь 25 раз и плазму 15.

- Первый раз сдал кровь в 18 лет, а уже систематически начал участвовать в донорстве с 21 года. Поставил цель – стать донором. Результат достигнут, но я не останавливаюсь и продолжаю помогать людям, - рассказал Владимир «КП-Крым».

По словам Владимира, кровь он сдает 4-5 раз в год.

- Любой здоровый человек может стать донором, в этом нет ничего сложного и никакого ущерба собственному здоровью. Самое главное помнить о диете пред сдачей крови, - поделился своим мнением Владимир, отметив, что в начале своей «донорской карьеры» допустил ошибку в рационе питания перед процедурой.

В праздничный день во всех подразделениях ГБУЗ РК «Центр крови» проводятся мероприятия и акции, а также чествование врачей и самое главное - героев праздника - людей безвозмездно отдающих свою кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей.

Накануне Национального дня донора в республиканском «Центре крови» прошла корпоративная акция – сотрудники трех организаций, а это более 60 человек сдали кровь.

- В Крыму все больше коллективов объединяются в команды ради общего благого дела. Донорство становится составляющей корпоративной культуры, - рассказала менеджер по связям с общественностью ГБУЗ РК «Центр крови» Ирина Карихт.

Как рассказала «КП- Крым» Ирина Карихт в донорское движение вовлекаются не только коллективы, но и целые отрасли. Так, в 2022 году состоялась уникальная масштабная акция – «Культурный год донора». Акция, по вовлечению работников культуры в донорское движение, а доноров в культурную жизнь охватила 60 регионов и более 200 тысяч человек. ГБУЗ РК «Центр крови» и МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» стали лауреатами Всероссийской акции в номинациях «Креативное донорство» и «Культуру-донорству».