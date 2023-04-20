Крымчанин, едва не убивший собутыльника, пойдет под суд

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В Армянске неоднократно судимого 30-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале. Крымчанин выпивал со своим знакомым, и в какой-то момент между ними возник конфликт.

– В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область живота, шеи, головы, – отметили в прокуратуре.

Пострадавший ушел с места преступления, и ему своевременно оказали помощь. Уголовное дело направили в Армянский городской суд.