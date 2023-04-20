В Крыму за сутки выявили 53 новых случая заболевания COVID-19

За сутки в ковид-стационары госпитализировали десять человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали десять человек. Об этом утром 20 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 57 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 215 809 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 208 176 человек выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.