В Севастополе задержали очередного курьера телефонных мошенников

Фигуранта задержали, когда он забирал пакет с деньгами у очередной пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе полицейские задержали ранее судимого за кражу жителя Краснодара, работавшего на телефонных аферистов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники работали по широко распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».

– Предварительно установлено, что пожилым жителям Севастополя, Ялты и Евпатории звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что близкие родственники пенсионеров стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, а для урегулирования всех вопросов необходимо заплатить крупную сумму. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер, – рассказала Волк.

Фигуранта задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, когда он забирал пакет с деньгами у очередной пенсионерки. У него изъяли похищенные 100 тысяч рублей, банковские карты и мобильный телефон.

Задержанный пояснил, что увидел в одном из чатов в популярном мессенджере объявление о подработке, после чего связался с анонимным администратором канала. Уточнив условия, краснодарец согласился на сотрудничество и уже на следующий день отправился в Крым на рейсовом автобусе.

Мужчина приезжал к пенсионерам на такси. В целях конспирации он носил куртку с капюшоном, а лицо скрывал за медицинской маской. Полученные деньги фигурант перечислял на счета организаторов схемы, оставляя себе восемь процентов от суммы в качестве вознаграждения.

– В настоящее время установлены обстоятельства хищений денежных средств у 18 граждан преклонного возраста, которые лишились в общей сложности более 6,6 миллиона рублей, – добавила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». На время следствия мужчина будет находиться под стражей.