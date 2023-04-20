В отелях и санаториях Крыма открыто почти 2,3 тысячи вакансий

Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма

В средствах размещения Крыма открыты вакансии на 2293 рабочих мест на сезон 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства курортов и туризма.

Вакансии открыло 81 предприятие и учреждение региона. 1486 из них предусматривают предоставление жилья. Министр курортов и туризма Вадим Волченко отметил, что от профессионализма сотрудников зависит общее мнение об отдыхе в Крыму.

– Поэтому вместе с бизнесом мы заинтересованы в укомплектовании штатов профессиональными кадрами и готовы помогать в их поиске, – отметил он.

Минкурортов подготовило ежегодный Банк вакансий туристической отрасли. Вакансии открыли детские лагеря, в частности, МДЦ «Артек» и многие другие учреждения.

– Востребованными в курортных регионах являются как специалисты руководящего состава, так и линейного персонала. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале от главных врачей до санитарок, в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, садовниках, работниках пляжей, матросах-спасателях. водителях, сантехниках, плотниках и другие, – отметили в министерстве.