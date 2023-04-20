В Симферополе скончался сбитый на тротуаре человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе скончался человек, которого в среду, 19 апреля, сбил автомобиль на тротуаре. Об этом сообщает КИА со ссылкой на крымский Минздрав.

Двое пострадавших в ДТП попали в больницу №6. К сожалению, один пострадавший скончался в медучреждении.

– Второй – продолжает стационарное лечение, его состояние тяжелое, – отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 15:35 19 апреля в районе улицы Жигалиной. Мужчина 1969 года рождения ехал за рулем «Лады» со стороны улицы Гоголя в сторону Элеваторной. Поворачивая налево, водитель врезался в Volkswagen, который шел на обгон. После этого иномарку отбросила на тротуар, и она сбила двух пешеходов. Мужчина и женщина 1969 года рождения попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее появилось видео с аварией.