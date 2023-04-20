В Севастополе открыли спортивный комплекс кадетского корпуса СК России

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева

Накануне, 19 апреля, в Севастополе открыли Спортивно-общественный комплекс кадетского корпуса Следственного комитета (СК) РФ имени В. И. Истомина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Над завершением работ трудились почти 200 военных строителей, которые построили ФОК за 257 дней, – написал он в своем телеграм-канале.

В здании есть актовый, спортивный, тренажерный и танцевальный залы, душевые, класс хореографии, библиотека с читальным залом и тир, а на прилегающей территории – полоса препятствий, площадки для баскетбола, волейбола, физкультуры на открытом воздухе, настольных игр и зона отдыха.

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева

– Очень важно, что поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве в Севастополе кадетского корпуса в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя выполнено, – добавил Развожаев.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин открыл в Севастополе первые объекты музея заповедника «Херсонес Таврический» – Детский художественно-эстетический центр и детский центр «Корсунь». Объекты возвели военные строители поручению президента при поддержке фонда «Моя история» с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.