РЖД рассмотрит вопрос о запуске поезда Адлер – Керчь

Руководство РЖД рассмотрит возможность запуска поезда между Керчью и Адлером Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство ОАО «РЖД» рассмотрит возможность запуска поезда между Керчью и Адлером. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Леонид Бабашов в своем телеграм-канале.

– Речь идет о продлении маршрута поездов «829С» и «830С». Сейчас они двигаются от станции Адлер (аэропорт Сочи) и до Анапы с 19 остановками и общим временем в пути чуть более 8 с половиной часов. На рейсе работают составы «Ласточка», – написал он в своем телеграм-канале.

Соответствующее предложение Бабашов передал генеральному директору «РЖД» Олегу Белозерову.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на курортный сезон 2019 года уже назначено 19 поездов в Крым, в том числе в том числе ежедневные – четыре из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Кроме того, прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы. Сообщалось также, что в курортный сезон 2023 года поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти 3 млн пассажиров.