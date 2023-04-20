Глава Крыма Аксенов предложил признать народными некоторые песни военных лет

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил на законодательном уровне закрепить за некоторыми песнями военных дет статус народных.

– Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что, по сообщениям СМИ, наследники авторов некоторых военных песен, в настоящее время живущие в странах Запада, запретили исполнять их в России. В их числе известные «Давай закурим» композитора Модеста Табачникова и «Дорога на Берлин», стихи к которой написал советский поэт, участник Великой Отечественной войны Евгений Долматовский.

– Это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант, – подчеркнул глава республики. Вместе с тем, добавил Аксенов, такие решения выглядят как попытка «мелких пакостников» хоть как-то насолить россиянам.

Напомним, накануне Сергей Аксенов призвал изучать и использовать в современной России опыт военной контрразведки «Смерш», сотрудники которого в годы Великой Отечественной войны наводили ужас на вражеских агентов и диверсантов.