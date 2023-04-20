Вачебную амбулаторию в Новом Свете откроют после закупки медоборудования и новой мебели

Врачебную амбулаторию в Новом Свете закрыли на ремонт в августе 2021 года

Отремонтированную врачебную амбулаторию в поселке Новый Свет планируют открыть после закупки медицинского оборудования и новой мебели. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

- В настоящее время завершается подключение врачебной амбулатории пгт. Новый Свет к сетям электроснабжения, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Там также отметили, что до укомплектования вакантных должностей в амбулаторию будут приезжать и вести прием специалисты ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

Сейчас вызовы пациентов из Нового Света обслуживает закрепленный за поселком фельдшер, амбулаторно жителей принимают в городской поликлинике Судака.

Врачебную амбулаторию в Новом свете закрыли на капитальный ремонт в августе 2021 года. Кабинет для приема пациентов временно переместили в другое помещение, однако с февраля этого года, по словам местных жителей, закрыт и он в связи с увольнением врача и медсестры. Все медицинские карточки новосветовцев были переданы в судакскую поликлинику.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50