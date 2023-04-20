Крымские пляжи готовят к туристическому сезону

У муниципалитетов есть еще несколько недель для наведения порядка на пляжных территориях

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал о подготовке крымских пляжей к новому курортному сезону.

Как ранее сообщил глава РК Сергей Аксенов, в Крыму решили продлить действие паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Для добросовестных бизнесменов сохранят прежние условия работы по договорам благоустройства. Новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года.

– Это некоторые послабления с точки зрения административной, они не касаются вопросов безопасности. Все, что касается проверки дна, готовности спасателей, соответствующей инфраструктуры – здесь никаких поблажек не будет, – подчеркнул Вадим Волченко.

Он отметил, что договоры с недобросовестными бизнесменами уже расторгнуты, у этих пляжей в этом сезоне будут новые пользователи. Министр добавил, что у крымских муниципалитетов есть еще несколько недель, чтобы привести пляжи в порядок.

– Если говорить про недобросовестных пользователей пляжей, то там замечания касались в первую очередь нарушений с точки зрения безопасности, либо спасатели недостаточно хорошо обучены, либо их не было, приходилось искать. Все это решается в оперативном режиме, – рассказал Волченко.