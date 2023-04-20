Отопительный сезон в Севастополе завершится 21 апреля

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Отопительный сезон в Севастополе завершится в пятницу, 21 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Приняли постановление об окончании отопительного сезона с 21 апреля, – написал он.

Губернатор подчеркнул, что отключать отопление в детских садах и больницах будут в последнюю очередь. Если будут заявки от директоров соцобъектов, оставлять эти учреждения без тепла не будут.

– При снижении среднесуточных температур наружного воздуха до 8 градусов и ниже или при метеорологическом прогнозе о резком понижении температуры, поручил департаменту образования и науки и департаменту здравоохранения обеспечить отопление детских дошкольных, школьных и медицинских учреждений, – отметил Развожаев.

Напомним, 18 апреля прекратилась подача тепла в жилые дома Керчи, Ялты, Евпатории. Сообщалось, что подачу теплоносителя в объекты социальной сферы будут прекращать постепенно в соответствии с требованиями санитарных норм. Ранее власти Симферополя сообщили о завершении отопительного сезона в крымской столице с 17 апреля.