В Крыму откроют выставку архивных материалов о связях с Кубой

В Крыму впервые откроется выставка архивных материалов о связях полуострова с Кубой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму впервые откроется выставка архивных материалов о связях полуострова с Кубой. Об этом сообщила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Выставка «История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму» приурочена к 95-летию со дня рождения лидера кубинской революции Эрнесто Че Гевары. Многие документы ранее нигде не экспонировались и раскрывают многолетнюю историю дружбы между Кубой и Россией.

– На выставке представлено свыше 130 документов, фотографий о пребывании в Крыму кубинских делегаций, а также о тех кубинцах, которые проходили обучение на полуострове, – рассказала Кивико журналистам.