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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:09

Крымский журналист Макарь возглавил Центр управления регионом

Ранее он дважды занимал должность замглавы администрации Симферополя
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Крыму назначили нового руководителя Центра управления регионом, им стал Александр Макарь. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Макарь с 2019 года два раза занимал пост заместителя главы администрации Симферополя. Ранее он был ведущим телеэфира каналов АНО «ТРК «Крым». Глава республики Сергей Аксенов убежден, что совместная работа ЦУР и региональной власти позволит и далее успешно решать все задачи, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным.

– Трудно переоценить значимость ведения органами власти и должностными лицами страниц в соцсетях. Это позволяет оперативно информировать граждан обо всех важных вопросах, получать обратную связь от жителей республики, – отметил Аксенов.

С 2020 года ЦУР возглавлял Артем Артеменко. Теперь он займет руководящую должность в органах исполнительной власти Крыма.