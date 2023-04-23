Где в Симферополе 24 апреля отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

24 апреля в Симферополе произойдет отключение электричества. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет пропадет на 23 улицах, одном проспекте и бульваре. Время отключения: с 8.00 до 17.00.

Электричество в Симферополе 24 апреля отключат по следующим адресам:

проспект Победы, 211а;

улица Грэсовская, 8;

переулок Марсовый, 3-9 ;

улица Кржижановского, 40;

улица Кавказская, 16-18 ;

улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;

улица Некрасова, 22;

улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;

улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Декабристов, 14-20А , 13-21А ;

улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;

улица Шполянской, 12А-18 , 17-23 ,

бульвар Франко, 22-24;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;

улица Народная, 66-78 , 53-101 ;

улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19.

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