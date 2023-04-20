В поселок Новый Свет будет организована адресная доставка льготных лекарств

Доставка льготных лекарств в Новый Свет будет осуществляться в новую амбулаторию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселок Новый Свет будет организована адресная доставка льготных лекарственных препаратов. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, возможность получать лекарства, не выезжая в Судак, у местных жителей появится после открытия врачебной амбулатории. Напомним, она была закрыта на капитальный ремонт в августе 2021 года.

- После открытия амбулатории в пгт. Новый Свет будет обеспечена адресная доставка льготных лекарственных препаратов, - сообщили в Минздраве.

Сейчас такая еженедельная адресная доставка лекарств льготникам осуществляется в амбулатории соседних поселков Дачное, Грушевка, Веселое, Морское и Солнечная Долина.

Кроме того, медпрепараты можно купить в аптеках ГУП РК «Крым-Фармация» при фельдшерско-акушерских пунктах сел Переваловка, Лесное и Ворон.

В курортном Новом Свете, напомним, аптеки работают только летом. Местные жители жалуются: чтобы купить лекарства, приходится ездить в Судак. Из-за высокой стоимости аренды помещений и малой проходимости, предприниматели не хотят работать в убыток, поэтому аптечные киоски открывают только в сезон в расчете на отдыхающих.

Сейчас, по данным Минздрава, в отремонтированном помещении новосветской амбулатории идет подключение к сетям электроснабжения. Как только будет закуплено медицинское оборудование и новая мебель, амбулатория возобновит работу. Даты, когда это произойдет, пока не называются.

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