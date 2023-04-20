Две девочки сбежали из больницы в Симферопольском районе

Не обнаружив девочек в палате, персонал больницы вызвал полицию. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Две девочки 10 и 14 лет сбежали из больницы в поселке Гвардейское Симферопольского района. По данным МВД по РК, на поиски был поднят весь личный состав отделения полиции.

- В результате проведенной работы, сотрудники ППСП увидели разыскиваемых на одной из улиц соседнего села и вернули их в медицинское учреждение, - сообщили в МВД.

По словам девочек, в больнице им стало скучно, и они решили прогуляться. Полицейские провели с беглянками профилактическую беседу.

Сообщается, что противоправных деяний в отношении девочек совершено не было.

Напомним, 17 апреля в Евпатории полиция и волонтеры искали 11-летнего мальчика, который ушел из дома и ночевал в заброшке.

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