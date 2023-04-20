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НовостиОбщество20 апреля 2023 16:04

Дети из Феодосии заняли третье место на международном конкурсе патриотов

Для участия в конкурсе было отобрано 5 719 работ из 35 стран и 89 российских регионов
Дмитрий Коренев
Крымчане взяли «бронзу» на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» в возрастной категории от 13 до 14 лет

Крымчане взяли «бронзу» на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» в возрастной категории от 13 до 14 лет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крымчане Александр Кожевников и Лев Ларин взяли «бронзу» на международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» в возрастной категории от 13 до 14 лет.

– Для участия в конкурсе было отобрано 5 719 работ из 35 стран и 89 российских регионов. Третье место в конкурсе заняли ребята из Феодосии. Кожевников Александр и Ларин Лев в своей работе рассказали о поселке Орджоникидзе, – пишет Крымская газета.

Конкурс призван воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма и любви к Родине. Участники представляли свои проекты в формате текста-презентации или видеоролика с переводом на иностранный язык

Торжественная церемония награждения прошла в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. После мероприятия состоялся музыкальный концерт с участием Ларисы Долиной и еще 300 молодых артистов.