Дети из Феодосии заняли третье место на международном конкурсе патриотов

Крымчане взяли «бронзу» на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» в возрастной категории от 13 до 14 лет
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Крымчане Александр Кожевников и Лев Ларин взяли «бронзу» на международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» в возрастной категории от 13 до 14 лет.
– Для участия в конкурсе было отобрано 5 719 работ из 35 стран и 89 российских регионов. Третье место в конкурсе заняли ребята из Феодосии. Кожевников Александр и Ларин Лев в своей работе рассказали о поселке Орджоникидзе, – пишет Крымская газета.
Конкурс призван воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма и любви к Родине. Участники представляли свои проекты в формате текста-презентации или видеоролика с переводом на иностранный язык
Торжественная церемония награждения прошла в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. После мероприятия состоялся музыкальный концерт с участием Ларисы Долиной и еще 300 молодых артистов.