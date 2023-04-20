В Симферополе в поминальные дни закроют въезд на кладбища для автомобилей

В поминальные дни в Симферополе закроют въезд транспорта на городские кладбища Фото: Александра Тимощенко

В поминальные дни в Симферополе закроют въезд транспорта на городские кладбища. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Временное ограничение с 23 по 25 апреля 2023 года вводится на движение транспортных средств на территории кладбищ: Абдал 1 (Симферополь, ул. Куйбышева, 251); Абдал 2 (Симферополь, ул. Куйбышева, 261): ГРЭС (Симферополь, пгт. Комсомольское), – говорится в сообщении.

Кроме того, 23 апреля с 07:00 до 16:00 перекроют движение транспорта на участке улицы Куйбышева от Кечкеметской до съездов на Объездную дорогу. 23 и 25 апреля на данном участке с 07:00 до 16:00 запретят парковку, будет дежурить эвакуатор.

Напомним, в поминальные дни в Симферополе запустят временный автобусный маршрут «площадь Московская – Абдал-2», на маршруте будет работать 12 автобусов. Кроме того, до городского кладбища ходят автобусы, курсирующие по маршруту «Пневматика – Дачный массив Живописное», на этом маршруте работают восемь автобусов высокого класса.