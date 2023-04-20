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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 17:27

В Симферополе 1,5 тысячи абонентов остались без света из-за аварии

На восстановление энергоснабжения ушло два часа
Дмитрий Коренев
Свет уже вернулся в дома симферопольцев

Свет уже вернулся в дома симферопольцев

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе 1,5 тысячи абонентов на два часа остались без электроснабжения в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– 20 апреля в 17:08 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 1495 абонентов в г. Симферополе (район Марьино), – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. В 19:03 свет вернулся в дома симферопольцев.