На 42 пляжах Ялты обследовали дно в преддверии курортного сезона

В Ялте пляжи готовят к купальному сезону. Фото: Янина Павленко/Telegram

Подготовка пляжей к летнему сезону полным ходом идет в Ялте. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, из 72 ялтинских пляжей водолазы обследовали дно уже 42 из них.

- С небольшими паузами из-за весенних штормов идет обследование дна. На 42 пляжах из 72 эти работы уже проведены, - отметила Павленко.

Кроме того, на пляжах идет подсыпка и разравнивание гальки. Основные работы, по словам Павленко, должны быть завершены к 1 мая.

Напомним, в Крыму решили продлить действие паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Для добросовестных бизнесменов сохранят прежние условия работы по договорам благоустройства. Новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года.

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