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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:12

Сергей Аксенов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Он отметил, что мусульманская община Крыма принимает активное участие в жизни региона.
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Сергей Аксенов поздравил мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Сергей Аксенов поздравил мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.

Он отметил, что мусульманская община Крыма принимает активное участие в жизни региона. А уважительное отношение к духовным традициям всех народов, живущих в Крыму, является ключевым приоритетом государственной политики на всех уровнях.

- Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия на крымской земле, уделяет большое внимание реализации общественно значимых, гуманитарных проектов и инициатив, - отметил Аксенов.

Ураза-байрам символизирует окончание поста в Исламе и объявлен в Крыму выходным днем.

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