В Севастополе водитель микроавтобуса погиб после столкновения с КамАзом

ДТП призошло на мокрой дороге в сторону Балаклавы. Фото: скриншот из видео/полиция Севастополя

В Севастополе КамАз врезался в микроавтобус. Как сообщает полиция города-героя, ДТП произошло около шести утра на спуске в сторону Балаклавы. 26-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку- мокрое дорожное покрытие.

- Во время движения, на правом закруглении дороги, водитель КамАза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Master, - сообщили в УМВД по Севастополю.

В результате ДТП погиб 55-летний водитель микроавтобуса. Он скончался от травм в машине скорой помощи.

Все обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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