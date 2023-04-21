У шестерых водителей в Крыму конфисковали авто за повторную пьяную езду

Автомобили шестерых любителей пьяной езды конфискованы в пользу государства Фото: Иван Макеев

Шестерых водителей в Крыму привлекли к ответственности за пьяную езду. По сообщению прокуратуры республики, автомобилисты из Симферополя, Феодосии, Сак и Кировского района, среди которых и одна женщина, уже наказывались за вождение в нетрезвом виде, но сели за руль пьяными повторно. Двоих из них суд приговорил к лишению свободы.

- Автомобилист из Симферополя приговорен к 4 месяцам 9 дням лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Женщина-водитель из Кировского района приговорена к 2 годам лишения свободы, которое применено условно с испытательным сроком на 3 года, - сообщили в прокуратуре Крыма.

Еще четверых водителей, которые ранее привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, ждет наказание в виде обязательных работ либо штрафа.

Все любители пьяной езды лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком от поутора до шести лет.

Кроме того, принадлежавшие им автомобили «ВАЗ», «lada», «Тoyota» и «Hyundai» конфискованы в доход государства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50