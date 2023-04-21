Из-за срабатывания защиты на сетях несколько районов Севастополя остались без света

Электроснабжение восстанавливают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько районов Севастополя остались без света из-за срабатывания автоматической защиты на сетях электроснабжения. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, отключение нагрузки произошло на магистральных сетях высокого класса.

- Энергетические компании города Севастополя занимаются восстановлением подачи электроснабжения потребителям, - написал Развожаев у себя в Telegram.

Сообщается, что без электроэнергии остались жители Гагаринского и Ленинского районов, а также частично Нахимовского и Балаклавского.

Электроснабжение планируют восстановить в течение часа.

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