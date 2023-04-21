Любителя объезжать пробки по тротуару наказали в Симферополе

Водитель заплатит две тысячи рублей штрафа
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Симферополе госавтоинспекторы задержали и оштрафовали водителя, который лихо объезжал дорожную пробку по тротуару. Инцидент произошел по улице Воровского.
Автомобилиста засняли на видео и выложили в Сеть возмущенные прохожие. Они же рассказали, что мужчина за рулем иномарки делает так не в первый раз. Реакция ГИБДД не заставила себя долго ждать.
- На следующий день после выхода публикации сотрудники ГИБДД установили и задержали правонарушителя. За рулем автомобиля Hyundai Solaris находился местный житель 1985 года рождения, - сообщает пресс-служба МВД по РК.
Против 38-летнего водителя сотрудники ГИБДД составили админпротокол и назначили штраф в размере 2 тысячи рублей.
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