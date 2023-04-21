Электроснабжение Севастополя полностью восстановлено

Энергетики восстановили энергоснабжение города Фото: Антон ФОКИН

Электроснабжение обесточенных районов Севастополя восстановлено. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Территориальные сетевые организации электроснабжения потребителей Севастополя отчитались, что электроснабжение восстановлено в полном объёме, - сообщил Развожаев.

В случае проблем со светом горожан призвали обращаться в диспетчерские службы электросетевых организаций.

Напомним, днем 21 апреля несколько районов Севастополя остались без света из-за срабатывания автоматической защиты на сетях электроснабжения. Отключение нагрузки произошло на магистральных сетях высокого класса.

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