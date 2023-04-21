Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 14:05

Несколько районов Крыма оказались обесточенными днем 21 апреля

Произошло срабатывание противоаварийной автоматики на Балаклавской ТЭС
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Электроснабжение обесточенных районов Крыма поностью восстановлено

Электроснабжение обесточенных районов Крыма поностью восстановлено

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько районов Крыма оказались обесточенными днем 21 апреля из-за отключения генерации на Балаклавской ТЭС. Как сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», в 13:54 произошло срабатывание противоаварийной автоматики.

- Отключенная нагрузка в сетях ГУП РК «Крымэнерго» составила около 160 МВт. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии, - сообщили на предприятии.

Чтобы восстановить электроснабжение, специалисты «Крымэнерго» запустили резервные электростанции.

Сообщается, что к настоящему моменту электроснабжение потребителей полностью восстановлено.

Напомним, ранее энергетики также восстановили электроснабжение части Севастополя, где отключение нагрузки произошло на магистральных сетях высокого класса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50