Электроснабжение обесточенных районов Крыма поностью восстановлено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько районов Крыма оказались обесточенными днем 21 апреля из-за отключения генерации на Балаклавской ТЭС. Как сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», в 13:54 произошло срабатывание противоаварийной автоматики.

- Отключенная нагрузка в сетях ГУП РК «Крымэнерго» составила около 160 МВт. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии, - сообщили на предприятии.

Чтобы восстановить электроснабжение, специалисты «Крымэнерго» запустили резервные электростанции.

Сообщается, что к настоящему моменту электроснабжение потребителей полностью восстановлено.

Напомним, ранее энергетики также восстановили электроснабжение части Севастополя, где отключение нагрузки произошло на магистральных сетях высокого класса.

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