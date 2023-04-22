Погода на 22 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

Крымская весна.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +11...+13°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +13°…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь. прояснениями.
В Евпатории +11…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +11…+12°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +12…+13°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно, небольшой дождь.
В Черноморском +10…+12°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +11…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +11…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +11…+12°, западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море +10…+12°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50