Королевский день может стать Генералом Парада тюльпанов 2023

Queensday - Королевский день. Фото: Светлана Плугатарь/VK

В Крыму проходит выставка весенних цветов, где все желающие могут проголосовать за понравившийся сорт, чтобы именно он и стал Генералом Парада 2023.

Парад тюльпанов 2023. Фото: Елена Дарда

Всего на главной клумбе Никитском ботаническом саду 160 тысяч тюльпанов, 200 сортов.

Роскошный цветок может стать Генералом. Фото: Светлана Плугатарь/VK

Генералом же возможно станет Королевский день.

- Queensday - махровый поздний сорт восхитительно огненной палитры красок, сияет, как рубин в изысканном обрамлении внешних лепестков с изумрудными полосами. Этот Королевский день похитил мое сердце! – такой пост разместила в соцсети Светлана Плугатарь, заведующая отделом Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Ученый считает, что цветок достоит взойти на высшую ступень пьедестала.

Борьба же идет нешуточная. У Королевского дня несколько десятков конкурентов, каждый из них по своему хорош и неповторим.

Имя самого-самого станет известно к майским праздникам.

- Генерала выбрать очень сложно, практически невозможно,. - такие признания делают пользователи соцсети, комментируя пост.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50