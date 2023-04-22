Королевский день может стать Генералом Парада тюльпанов 2023

Queensday - Королевский день. Фото: Светлана Плугатарь/VK
В Крыму проходит выставка весенних цветов, где все желающие могут проголосовать за понравившийся сорт, чтобы именно он и стал Генералом Парада 2023.
Парад тюльпанов 2023. Фото: Елена Дарда
Всего на главной клумбе Никитском ботаническом саду 160 тысяч тюльпанов, 200 сортов.
Роскошный цветок может стать Генералом. Фото: Светлана Плугатарь/VK
Генералом же возможно станет Королевский день.
- Queensday - махровый поздний сорт восхитительно огненной палитры красок, сияет, как рубин в изысканном обрамлении внешних лепестков с изумрудными полосами. Этот Королевский день похитил мое сердце! – такой пост разместила в соцсети Светлана Плугатарь, заведующая отделом Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).
Ученый считает, что цветок достоит взойти на высшую ступень пьедестала.
Борьба же идет нешуточная. У Королевского дня несколько десятков конкурентов, каждый из них по своему хорош и неповторим.
Имя самого-самого станет известно к майским праздникам.
- Генерала выбрать очень сложно, практически невозможно,. - такие признания делают пользователи соцсети, комментируя пост.
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