В Симферополе на улице Павленко ограничат движение транспорта 26 апреля

Движение ограничат с с 6.00 до 12.00. Фото: архив КП

26 апреля в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Павленко.

В пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что с 6.00 до 12.00 свободный проезд закроют, потому что будет проходить мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

«Кирпич» повесят на участке от улицы Александра Невского до парка имени Юрия Гагарина, где установлен памятник ликвидаторам последствий радиационных аварий и катастроф.

Здесь также запретят парковку транспортных средств, а для нарушителей табу организуют дежурство эвакуатора.

Нужно отметить, что такие ограничения движения на этом участке улицы Павленко довольно частое явление, потому что рядом Гагаринский парк, где расположены значимые памятники и монументы.

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