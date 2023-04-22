Глава РК и Владыка. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с днем рождения митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

- Благодаря трудам Владыки возрождены многие древние святыни. В период его руководства Крымской кафедрой прославлены в лике святых святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и святитель Гурий (Карпов), - отметил руководитель республики, подчеркнув, что Крымская митрополия оказывает духовную и гуманитарную помощь и участникам специальной военной операции, и жителям новых российских регионов.

Глава региона пожелал Владыке крепкого здоровья, благополучия и Божией помощи во всех начинаниях.

Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский (Швец Ростислав Филиппович), который родился в 1939 году в Тернопольской области Украины, 22 апреля 2023 отмечает свое 84-летие.

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