В Симферополе произойдет масштабное отключение воды 23 и 24 апреля

Воду отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В отдельных районах Симферополя отключат воду 23 и 24 апреля, краны пересохнут на 52 улицах столицы Крыма.

В компании «Вода Крыма» сообщили, что воды не будет с 23.00 (23 апреля) до 23.00 (24 апреля). Но в полном объеме водоснабжение восстановят лишь к 6.00 (24 апреля).

- В районе улицы Севастопольская, 84 запланировано переподключение участков трубопровода, - объяснили в компании.

Рядовым жителям столицы Крыма не понять, о чем идет речь, ясно одно – краны пересохнут на довольно длительный период, то есть на сутки.

И так, где же в Симферополе произойдут перебои с холодным водоснабжением:

улица Севастопольская;

улица Баррикадная (частично);

улица Залесская (частично);

улица Бастионная (частично);

улица Аэродромная;

улица Парашютистов;

улица Курганная;

улица Бассейная;

улица Озерная;

переулок Заводской;

улица Селекционная;

улица Аэрофлотская (частично);

улица Дмитрия Ульянова;

улица Крымских Партизан;

улица Гавена;

улица Крымской Правды;

переулок Спартака;

улица Анатровская;

улица Оранжерейная;

улица Аэроклубная;

переулок Гренажный;

улица Трансформаторная;

улица Обьездная (частично);

улица Офицерская;

улица Бульварная;

улица Караманова (частично);

улица Эстонская;

улица Субхи (частично);

переулок Учебный;

улица Козлова;

улица Пушкина;

переулок Пионерский (частично);

проспект Кирова;

улица Самокиша;

улица Гоголя;

улица Жуковского;

улица Луначарского;

улица Желябова;

улица Горького;

улица Екатерининская;

улица Серова;

переулок Совнаркомовский;

улица Ленина (частично);

улица Петропавловская (частично);

улица Борзилова;

улица Александра Невского (частично);

улица Долгоруковская (частично);

улица Дыбенко (частично);

переулок Пугачева;

Суворовский спуск;

Улица Менделеева;

улица Набережная имени 60-летия СССР;

бульвар Франко;

улица Богдана Хмельницкого;

улица Дзержинского;

улица Генерала Попова;

улица Декабристов;

улица Тренева;

улица Киевская (частично);

улица Зои Жильцовой;

улица Февральская (частично);

улица Шполянской (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Чтобы хоть как-то смягчить неудобства, в районы «отключек» будут подвозить питьевую воду в автоцистернах.

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