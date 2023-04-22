В Симферополе произойдет масштабное отключение воды 23 и 24 апреля

Воду отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В отдельных районах Симферополя отключат воду 23 и 24 апреля, краны пересохнут на 52 улицах столицы Крыма.
В компании «Вода Крыма» сообщили, что воды не будет с 23.00 (23 апреля) до 23.00 (24 апреля). Но в полном объеме водоснабжение восстановят лишь к 6.00 (24 апреля).
- В районе улицы Севастопольская, 84 запланировано переподключение участков трубопровода, - объяснили в компании.
Рядовым жителям столицы Крыма не понять, о чем идет речь, ясно одно – краны пересохнут на довольно длительный период, то есть на сутки.
И так, где же в Симферополе произойдут перебои с холодным водоснабжением:
улица Севастопольская;
улица Баррикадная (частично);
улица Залесская (частично);
улица Бастионная (частично);
улица Аэродромная;
улица Парашютистов;
улица Курганная;
улица Бассейная;
улица Озерная;
переулок Заводской;
улица Селекционная;
улица Аэрофлотская (частично);
улица Дмитрия Ульянова;
улица Крымских Партизан;
улица Гавена;
улица Крымской Правды;
переулок Спартака;
улица Анатровская;
улица Оранжерейная;
улица Аэроклубная;
переулок Гренажный;
улица Трансформаторная;
улица Обьездная (частично);
улица Офицерская;
улица Бульварная;
улица Караманова (частично);
улица Эстонская;
улица Субхи (частично);
переулок Учебный;
улица Козлова;
улица Пушкина;
переулок Пионерский (частично);
проспект Кирова;
улица Самокиша;
улица Гоголя;
улица Жуковского;
улица Луначарского;
улица Желябова;
улица Горького;
улица Екатерининская;
улица Серова;
переулок Совнаркомовский;
улица Ленина (частично);
улица Петропавловская (частично);
улица Борзилова;
улица Александра Невского (частично);
улица Долгоруковская (частично);
улица Дыбенко (частично);
переулок Пугачева;
Суворовский спуск;
Улица Менделеева;
улица Набережная имени 60-летия СССР;
бульвар Франко;
улица Богдана Хмельницкого;
улица Дзержинского;
улица Генерала Попова;
улица Декабристов;
улица Тренева;
улица Киевская (частично);
улица Зои Жильцовой;
улица Февральская (частично);
улица Шполянской (частично), а также прилегающие улицы и переулки.
Чтобы хоть как-то смягчить неудобства, в районы «отключек» будут подвозить питьевую воду в автоцистернах.
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