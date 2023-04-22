В Крыму на 22 апреля зафиксировали 52 новых случая коронавирусной инфекции

От ковида можно сделать прививку. Фото: Виталий Парубов/архив КП

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 52 человек. В пресс-службе Минздрава Крыма сообщили, что летальных исходов не было, но за все время пандемии от ковида умерли 5 428 мужчин и женщин. Общее количество заболевших - 215 918.

Врачам пришлось госпитализировать 20 заболевших, но выписали домой в три раза больше – 64 пациентов, которые выздоровели и отлично себя чувствуют.

Статистика на 22 апреля 2023. Фото: Минзрав Крыма/Tg

Особого роста статистики грозной хвори не наблюдается, остается надеяться, что такая динамика сохранится и в будущем, тем более что не за горами лето и курортный сезон.

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