Керченские паромы 22 апреля работают в штатном режиме

Керченская паромная переправа. Фото: Гусейнов Виктор/архив КП

Керченская морская паромная переправа работает по графику. В Минтрансе России отметили, что в этой части акватории нет действующих штормовых предупреждений.

- С ночи на 9 октября 2022 по 22 апреля 2023 через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 131 766 пассажиров, 105 925 единиц автотранспорта и 13 316 железнодорожных вагонов, - сообщили в ведомстве.

Всего паромы, которые соединяют Керченский полуостров с Краснодарским краем, выполнили 3 295 рейсов.

22 декабря вода в проливе прогрелась до плюс 13 градусов, температура воздуха чуть выше – плюс 15.

Скорость ветра 6-11 м/сек, не без осадков, хоть есть дымка, но видимость хорошая.

Остается только пожелать, чтобы погода не изменилась и паромы работали без остановок, строго по расписанию.

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