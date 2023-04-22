В Симферополе проходит Большой круг Черноморского казачьего войска

22 апреля в Симферополе проходит отчетный Большой круг Черноморского казачьего войска. Фото: Сергей Аксенов/Tg

22 апреля в Симферополе проходит отчетный Большой круг Черноморского казачьего войска. Руководитель Крыма Сергей Аксенов высоко оценил заслуги казачества полуострова:

- Крымские казаки практически с первых часов принимали активное участие в событиях Крымской весны. На помощь пришли и представители Кубанского казачества во главе с Николаем Александровичем Долудой. Мы ценим то единство, тот дух, силу справедливости, которую мы все тогда почувствовали.

Политик считает, что на сегодняшний день главная задача крымского казачества - поддержка Владимира Путина и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы сделать все необходимое для успешной деятельности Черноморского казачьего войска.

Напоминаем, что сегодня Сергей Аксенов также сообщил, что в небе над Крымом отработали силы противовоздушной обороны. Разрушений, пострадавших и жертв нет.

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