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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 14:23

В Симферополе автолюбителя за тонировку посадили на 5 суток

22-летний крымчанин не захотел снимать с боковых стекол темную пленку
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сотрудник ГИБДД проверяет светопроницаемость тонированных стекол автомобиля.

Сотрудник ГИБДД проверяет светопроницаемость тонированных стекол автомобиля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе наказали автолюбителя, который отказался убрать тонировку с боковых стекол легковушки. В Госавтоинспекции Крыма сообщили, что 22-летний гражданин постоянно игнорировал замечания инспекторов. В итоге его довольно жестко наказали.

- 21 апреля Киевским районным судом города Симферополя вынесено постановление о наложении в отношении гражданина административного ареста сроком на 5 суток за невыполнение требований ГИБДД о снятии тонировки, - сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что светопропускная способность ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70 процентов.

Напоминаем, что в Симферополе 19-летнего автолюбителя оштрафовали на 2 000 рублей за дрифт на парковке. Экстремала «вычислили» по видео, которое очевидцы разместили в соцсети.

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