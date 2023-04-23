Минтранс РФ: 23 апреля штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

С ночи на 9 октября по 23 апреля через пролив перевезли более 132 тыс. пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 23 апреля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, штормовых предупреждений по проливу нет.

– Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 23 апреля ветер северный, северо-восточный 3-8 м/сек, временами небольшой дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 10-60 см, температура воздуха +14-16 градусов, температура воды в море +12-13 градусов, – говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 23 апреля через пролив в обе стороны перевезли 132 608 пассажиров, 106 603 единицы автотранспорта и 13 505 железнодорожных вагонов.

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