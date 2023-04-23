В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В МЧС предупредили о высокой вероятности гибели сельскохозяйственных культур
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Крыму 24 и 25 апреля ожидаются заморозки до -2 градусов, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов, – говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили о высокой вероятности гибели сельскохозяйственных культур, рекомендуется принять меры по защите насаждений. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и не превышать скоростной режим.
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