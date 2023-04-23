В Симферополе начал курсировать дополнительный автобусный маршрут «площадь Московская – Абдал-2»

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе 23 апреля запустили временный автобусный маршрут «площадь Московская – Абдал-2», сообщает пресс-служба администрации города.

– Для удобства горожан 23 и 25 апреля на новом маршруте будет работать 12 автобусов. Посадка будет осуществляться на остановке «площадь Московская» около универмага «Крым», – напомнили в мэрии.

Кроме того, до городского кладбища ходят автобусы, курсирующие по маршруту «Пневматика – Дачный массив Живописное». На этом маршруте работают восемь автобусов высокого класса.

Напомним, в поминальные дни с 23 по 25 апреля в Симферополе запрещен въезд автомобилей на кладбища. Кроме того, сегодня до 16:00 перекрыто движение транспорта на участке улицы Куйбышева от Кечкеметской до съездов на Объездную дорогу.

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