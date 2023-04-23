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НовостиПолитика23 апреля 2023 11:43

Керчь отправила на передовую очередной гуманитарный груз

Из Керчи в зону СВО отправили маскировочные сети, медикаменты и генератор
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

Накануне из Керчи в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

На передовую передали продукты, одежду, маскировочные сети, медикаменты, генератор и другие необходимые на линии фронта вещи.

Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

– Спасибо всем жителям города, волонтерам, предприятиям и организациям, которые вместе с нами помогают нашим военнослужащим, – написал Брусаков.

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