В Крыму поддержали идею перезахоронить останки Потемкина на полуострове

На днях депутат Госдумы Константин Затулин предложил перезахоронить останки Потемкина в Крыму или Севастополе Фото: Анастасия ЖУКОВА

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов поддержал идею упокоить останки князя Григория Потемкина на полуострове, передает ТАСС.

В конце октября сообщалось, что из Херсона вывезли статую князя и его останки, которые были захоронены на территории Свято-Екатерининского собора. На днях депутат Госдумы Константин Затулин предложил перезахоронить останки Потемкина в Крыму или Севастополе.

– Григорий Александрович Потемкин не чужой для нас, крымчан. <...> И будет глубоко символично, если его останки найдут упокоение в крымской земле, – сказал Константинов, подчеркнув, что жители полуострова умеют защищать свою землю и свои святыни.

Отметим, во многом именно благодаря стараниям Потемкина Крым стал частью Российской империи 240 лет назад.

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