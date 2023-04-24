Погода на 24 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Севастополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 апреля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.
- Сохранится неустойчивый характер погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +15...+17°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +14…+16°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Алуште +14°…+15°, западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +14…+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +12…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +14…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +13…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +16…+17°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +15…+16°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +15…+16°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +10…+13°.
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