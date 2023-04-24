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НовостиОбщество23 апреля 2023 22:48

Погода на 24 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе переменная облачность.

В Севастополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 апреля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- Сохранится неустойчивый характер погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +15...+17°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +14…+16°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Алуште +14°…+15°, западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +14…+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +12…+14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +14…+15°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +13…+14°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +16…+17°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +15…+16°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +15…+16°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +10…+13°.

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