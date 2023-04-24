Два дрона пытались атаковать Севастополь 24 апреля

Фото: Юлия МАРКИНА

В ночь на понедельник, 24 апреля, два дрона пытались атаковать Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Начиная с 3.30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь, – сказал он.

Губернатор отметил, что один дрон уничтожили, а второй взорвался сам. Развожаев подчеркнул, что все это произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты не повреждены.

– Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, – заключил Развожаев.

Напомним, 22 апреля в небе над Крымом отработали силы противовоздушной обороны. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ничего не разрушено, нет и пострадавших. Конкретное место инцидента не уточнялось.