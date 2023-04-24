В Крыму ищут 40-летнего жителя Симферополя

Рустем Мустафаев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разыскивают жителя Симферополя.

- Пропал Мустафаев Рустем Абдуллаевич, 40 лет (1982 года рождения), город Симферополь, - такое сообщение разместил в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Родные потеряли мужчину из вида неделю тому назад – с 16 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы Рустема Мустафаева: 175 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Житель Симферополя был одет в ветровку и кроссовки черного цвета, на нем был серый спортивный костюм.

Всех, кто видел Рустема Мустафаева, просят позвонить на «горячую линию: поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 5452 или 112. Звонок бесплатный.

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